Как умножить десятичную дробь?
Математика
Как умножить десятичную дробь?
Ответ(ы):
Гость:
Столбиком или переводя в неправильную(числитель на числитель, знаменатель на знаменатель)
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