1. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 2у-3х=4 3у+3х=9 2. Постройте график уравнения: (2х+3)х^2+у^2-2ху)=0
Алгебра
1. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 2у-3х=4 3у+3х=9 2. Постройте график уравнения: (2х+3)х^2+у^2-2ху)=0
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