Первый член арифметической прогрессии равен 6,а её разность равна 4.С какого номер?? члены этой прогрессии больше 260? Распишите ответ пожалуйста

Алгебра

Первый член арифметической прогрессии равен 6,а её разность равна 4.С какого номер?? члены этой прогрессии больше 260? Распишите ответ пожалуйста

Автор: Гость