Олицетворение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз сравнение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз метафора к тает снег, появляютс...
Литература
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Ответ(ы):
Гость:
Как белый пух кружится веселый снег!Блестит на солнце красавится сосулька.капель,любовью все озорено!
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