Олицетворение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз сравнение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз метафора к тает снег, появляютс...

Литература
Олицетворение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз сравнение к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз метафора к тает снег, появляются сосульки,капель,пение птиц,подснежник, проталина, авитаминоз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как белый пух кружится веселый снег!Блестит на солнце красавится сосулька.капель,любовью все озорено!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Знаешь ли ты, из какой они сказки? 1) Кто шёл по полю, нашёл денежку и купил самовар? 2) Кому стелила Маша снежную постель?
Ответить
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать...
Ответить
Алгебра
Упростите выражение; 1,5x(3x^2-5)(2x^2+3) помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Решите плиз! алгебра, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ответить
Алгебра
А арифметической прогрессии а6=-147,а7=-144.НАЙДИТЕ номер первого положительного член?? этой прогрессии..?
Ответить