Упростите выражение; 1,5x(3x^2-5)(2x^2+3) помогите пожалуйста
Алгебра
Упростите выражение; 1,5x(3x^2-5)(2x^2+3) помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1,5х(3х 2-5)(2х 2+3) = (5х + 3)2 = 5(х + 3); 25х2 + 30х + 9 = 5х + 15; 25х2 + 25х - 6 = 0; = 252 + 4 • 25 • 6 = 625 + 600 = 1225; x = (-25±35)/50; x1 = -60/50 = -1 1/5; x2 = 1/5;
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