Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады работая вместе
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады работая вместе
Ответ(ы):
Гость:
18 км :30 дн. = 18/30 км/день = 3/5 км/день (скорость работы первой бригады 3/5 км/день : 2 = 3/10 км/день (скорость работы второй бригады, так как она работает в 2 раза медленней по условию) 3/5 км/день + 3/10 км/день = 6/10 км/день + 3/10 км/день = 9/10 км/день (скорость двух бригад вместе) 18 км : 9/10 км/день = 20 дней Ответ: работая вместе, обе бригады заасфальтируют дорогу за 20 дней
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