Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады работая вместе

Математика

Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 километров дороги за 30 дней а другая в 2 раза больше времени За сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады работая вместе

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