А12. Причина победы красных в Гражданской войне состояла в том, что большевики: 1) проводили насильственную мобилизацию в армию 2) смогли привлечь на свою сторону крестьянство 3) выдвинули лозунг «единой и неделимой России...

История

А12. Причина победы красных в Гражданской войне состояла в том, что большевики: 1) проводили насильственную мобилизацию в армию 2) смогли привлечь на свою сторону крестьянство 3) выдвинули лозунг «единой и неделимой России» 4) сотрудничали с иностранными государствами А13*. Что относится к экономическим мероприятиям большевиков в первые месяцы советской власти? 1) национализация предприятий и банков 2) введение всеобщей трудовой повинности 3) создание комбедов 4) ликвидация денег 5) введение рабочего контроля на предприятиях А14*. Чья деятельность связана с периодом Гражданской войны в России? 1) СО. Макарова, П.С. Нахимова 2) М.Н. Тухачевского, П.Н. Врангеля 3) П.А. Столыпина, В.К. Плеве 4) СМ. Буденного, П.Н. Краснова 5) М.М. Сперанского, Я.И. Ростовцева плизззз дам много баллов

Автор: Гость