Решите неравенство 2(1-х)+3(2-3х) lt; 0 СРОЧНО! Даю 15 б
Математика
Решите неравенство 2(1-х)+3(2-3х) lt; 0 СРОЧНО! Даю 15 б
Ответ(ы):
Гость:
2-2х+6-9x<0 11x>8 x>8/11
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