Используя синонимы из рамок и материалы упр 345
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Используя синонимы из рамок и материалы упр 345
Ответ(ы):
Гость:
Рубль - наша национальная валюта. И пусть кое-кто считает его "деревянным", на самом деле за каждым рублем стоит золотовалютный запас целой страны. Пусть наше Золото и Деревянное, но оно уже свободно обменивается на китайские юани. Скоро мы так же свободно начнем обменивать его на монгольские тугрики, северокорейские воны и доллары государства Зимбабве. И потечет наше Деревянное Золото туда, где оно всего нужнее)))))))).
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