Используя синонимы из рамок и материалы упр 345

Гость: Гость:

Рубль - наша национальная валюта. И пусть кое-кто считает его "деревянным", на самом деле за каждым рублем стоит золотовалютный запас целой страны. Пусть наше Золото и Деревянное, но оно уже свободно обменивается на китайские юани. Скоро мы так же свободно начнем обменивать его на монгольские тугрики, северокорейские воны и доллары государства Зимбабве. И потечет наше Деревянное Золото туда, где оно всего нужнее)))))))).