Помогите составить 3 предложения со словами содружество,Баклакирев,композитор,традиции,глинка

Музыка
Помогите составить 3 предложения со словами содружество,Баклакирев,композитор,традиции,глинка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Милий Балакирев создал содружество композиторов, которому позднее Стасов дал название "Могучая Кучка". В содружество входили  композиторы - Балакирев,  Мусоргский,  Бородин, Римский-Корсаков  и Кюи. Все эти композиторы придерживались Русской композиторской школы, основателем традиций которой был Глинка. 
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