Помогите составить 3 предложения со словами содружество,Баклакирев,композитор,традиции,глинка

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Милий Балакирев создал содружество композиторов, которому позднее Стасов дал название "Могучая Кучка". В содружество входили композиторы - Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков и Кюи. Все эти композиторы придерживались Русской композиторской школы, основателем традиций которой был Глинка.