А правда что рыбы спят с закрытыми глазами?
Биология
А правда что рыбы спят с закрытыми глазами?
Ответ(ы):
Гость:
Да это правда что рыбы спят с закрытыми глазами
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