Решите пж вот ребусы Краб Р(зачерунутая)лук(типо еда )
Русский язык
Решите пж вот ребусы Краб Р(зачерунутая)лук(типо еда )
Ответ(ы):
Гость:
Каблук. Вот тебе и решение.
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