Помогите заполнить таблицу упр 739.
Русский язык
Помогите заполнить таблицу упр 739.
Ответ(ы):
Гость:
Основное значение - служат названием предмета в широком смысле; Вопросы - кто? что?; Морфологические признаки - изменяемость по падежам, род, число, одушевленность или неодушевлённость; Синтаксическая роль - подлежащее, дополнение
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