Помогите плизз немогу решить

Математика
Помогите плизз немогу решить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 2<5+x<5 -3<x<0 2) 0<2x+3<5 -3<2x<2 -3/2<x<1
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