Решите неравенство 1)2(3x+1)-1x=lt;3(x+4) 2)7x+4(x-2)gt;6(1+3x) 3)2(x-1)-3(x+2)lt;6(1+x) 4)7(y+3)-2(y+2)gt;=2(5y+1) 5)6(3+5y)-(2+7y)=lt;5(4+3y) 6)4(3y-1)-3(y-1)gt;2(3+y)
Математика
Решите неравенство 1)2(3x+1)-1x=lt;3(x+4) 2)7x+4(x-2)gt;6(1+3x) 3)2(x-1)-3(x+2)lt;6(1+x) 4)7(y+3)-2(y+2)gt;=2(5y+1) 5)6(3+5y)-(2+7y)=lt;5(4+3y) 6)4(3y-1)-3(y-1)gt;2(3+y)
Ответ(ы):
Гость:
6х+2-1х=<3х+12 6х-1х-3х=<-2+12 2х=<10 х = <102 х = <5
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Математика