Какие четыре гири нужно взять,чтобы с их помощью можно было взвесить любой груз от 1до15,при условии:класть гири только на одну чашу весов.
Математика
Какие четыре гири нужно взять,чтобы с их помощью можно было взвесить любой груз от 1до15,при условии:класть гири только на одну чашу весов.
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю как для 15 но от 1 до 14 это гири 1 2 4 7
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