Какие четыре гири нужно взять,чтобы с их помощью можно было взвесить любой груз от 1до15,при условии:класть гири только на одну чашу весов.

Математика

Какие четыре гири нужно взять,чтобы с их помощью можно было взвесить любой груз от 1до15,при условии:класть гири только на одну чашу весов.

Автор: Гость