Искусство 9 кл ответьте пожалуйста

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1.а 2. 3.нет 4. Портрет графа-герцога Оливареса" 5. Триумфальная Арка на Елисейских полях в ПарижеФранция, г. Париждата постройки: 1836 г. самая известная из триумфальных арок находится в сердце Парижа на Елисейских полях. На ее строительство ушло более 30 лет! Создать Триумфальную арку в честь побед французской армии приказал император Наполеон. Триумфальная Арка у Парка Победы в Москве Россия, г. Москва дата постройки: 1968 г. Главную Триумфальную арку России перестраивали, разбирали и даже перевозили. Изначально это была деревянная арка, построенная у Тверской заставы для встречи российских воинов из освободительного похода по Европе в 1814 году. В советские годы арку на 30 лет спрятали в музее. Большая арка Братства или Триумфальная арка Дефанс Франция, г. Париждата постройки: 1989 г. Самая молодая из Триумфальных арок Парижа Большая арка братства. Второе название арка Дефанс, в честь квартала, где она расположена. В отличае от других арок, посвящена не военным победам, а идеям гуманизма. Ее масса 300 тыс. тонн! На строительстве Большой арки были заняты 2 000 квалифицированных специалистов! Николаевская триумфальная арка во ВладивостокеРоссия, г. Владивостокдата постройки: 2001 г. Восточные ворота Российской державы и символ возрождения всего Дальнего Востока. Изначально Николаевская арка строилась в 19 веке к приезду тогда еще цесаревича Николая в будущем императора Николая II. В советские годы арку снесли. В 2001 г. РПЦ благословила восстановление Николаевской Арки.