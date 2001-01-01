Искусство 9 кл ответьте пожалуйста

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Искусство 9 кл ответьте пожалуйста
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1.а 2. 3.нет 4. Портрет графа-герцога Оливареса"  5. Триумфальная Арка на Елисейских полях в ПарижеФранция, г. Париждата постройки: 1836 г.  самая известная из триумфальных арок находится в сердце Парижа на Елисейских полях. На ее строительство ушло более 30 лет! Создать Триумфальную арку в честь побед французской армии приказал император Наполеон.   Триумфальная Арка  у Парка Победы в Москве  Россия, г. Москва  дата постройки: 1968 г.  Главную Триумфальную арку России перестраивали, разбирали и даже перевозили. Изначально это была деревянная арка, построенная у Тверской заставы для встречи российских воинов из освободительного  похода по Европе в 1814 году. В советские годы арку на 30 лет спрятали в музее.  Большая арка Братства или Триумфальная арка Дефанс Франция, г. Париждата постройки: 1989 г. Самая молодая из Триумфальных арок Парижа Большая арка братства. Второе название арка Дефанс, в честь квартала, где она расположена. В отличае от других арок, посвящена не военным победам, а идеям гуманизма. Ее масса 300 тыс. тонн! На  строительстве Большой арки были заняты 2 000 квалифицированных специалистов!  Николаевская триумфальная арка во ВладивостокеРоссия, г. Владивостокдата постройки: 2001 г.  Восточные ворота Российской державы и символ возрождения всего Дальнего Востока. Изначально Николаевская арка строилась в 19 веке к приезду тогда еще цесаревича Николая в будущем императора Николая II. В советские годы арку снесли. В 2001  г. РПЦ благословила восстановление Николаевской Арки. 

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