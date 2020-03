Используй данные слова , напиши предложения .Используя время present simple.Образец: 1) do their shopping / every Friday / they - They do their shopping every Friday. 2) ride her bike / she / every day ...........................

Используй данные слова , напиши предложения .Используя время present simple.Образец: 1) do their shopping / every Friday / they - They do their shopping every Friday. 2) ride her bike / she / every day ................................................... 3) at 7:30 / dinner / eat / they ..................................................... 4) often play / my dad and I / footbool .......................................... 5) his homework / he do / in the afternoon ................................... 6) a pilot / planes / fly ....................................................

