Составьте словообразовательную пару с каждым из прилагательных. бронзовый, кожаный, сверхскоростной
Русский язык
Составьте словообразовательную пару с каждым из прилагательных. бронзовый, кожаный, сверхскоростной
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