Мама дала трём дочкам 9 пряников и предложила разделить их между собой так, чтобы младшая получила на 2 пряника меньше, чем старшая, а средняя на 1 пряник меньше ,чем старшая. Сколько пряников получит каждая девочка?

Алгебра

Мама дала трём дочкам 9 пряников и предложила разделить их между собой так, чтобы младшая получила на 2 пряника меньше, чем старшая, а средняя на 1 пряник меньше ,чем старшая. Сколько пряников получит каждая девочка?

Автор: Гость