Мама дала трём дочкам 9 пряников и предложила разделить их между собой так, чтобы младшая получила на 2 пряника меньше, чем старшая, а средняя на 1 пряник меньше ,чем старшая. Сколько пряников получит каждая девочка?

Алгебра
Мама дала трём дочкам 9 пряников и предложила разделить их между собой так, чтобы младшая получила на 2 пряника меньше, чем старшая, а средняя на 1 пряник меньше ,чем старшая. Сколько пряников получит каждая девочка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Старшая 4 средняя 3 младшая 2 моя сестра в 2 классе такие только так щелкает!
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