Используя эту таблицу определите влажность в комнате,если температура в комнате 28градус по Цельсию ,влажного термометра 21 градус по Цельсию.решить срочно плз подробно. не брать из других ответов
Математика
Используя эту таблицу определите влажность в комнате,если температура в комнате 28градус по Цельсию ,влажного термометра 21 градус по Цельсию.решить срочно плз подробно. не брать из других ответов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно по подробней!?
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