Используя эту таблицу определите влажность в комнате,если температура в комнате 28градус по Цельсию ,влажного термометра 21 градус по Цельсию.решить срочно плз подробно. не брать из других ответов

Математика

Используя эту таблицу определите влажность в комнате,если температура в комнате 28градус по Цельсию ,влажного термометра 21 градус по Цельсию.решить срочно плз подробно. не брать из других ответов

Автор: Гость