Используя функцию ЕСЛИ, рассчитать значение функции в интервале [-15; 15] с шагом 0,5. В расчетах при необходимости использовать также математические функции Excel. Построить график функции.

Информатика

Используя функцию ЕСЛИ, рассчитать значение функции в интервале [-15; 15] с шагом 0,5. В расчетах при необходимости использовать также математические функции Excel. Построить график функции.

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