Используя функцию ЕСЛИ, рассчитать значение функции в интервале [-15; 15] с шагом 0,5. В расчетах при необходимости использовать также математические функции Excel. Построить график функции.

Информатика
Используя функцию ЕСЛИ, рассчитать значение функции в интервале [-15; 15] с шагом 0,5. В расчетах при необходимости использовать также математические функции Excel. Построить график функции.
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Гость:
Я думаю будет 30 но точно не уверен
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