Используя глобус,объясните, как происходит смена времени суток:утро,день,вечер,ночь.помогите срочно надо

Физика
Используя глобус,объясните, как происходит смена времени суток:утро,день,вечер,ночь.помогите срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля вертится вокруг солнца то одной стороной то другой так и происходят смены суток.
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