Значение буквенного выражения это... пожалуйста очень надо
Математика
Значение буквенного выражения это... пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение числового выражения – это число, которое получается после выполнения всех действий в исходном числовом выражении.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Химия
Помогите решить пожалуйста! 1) Найдите в периодической системе элементы, относите??ьные атомные массы которых равны 24, 55, 32,16 ,40.
Математика