Значение буквенного выражения это... пожалуйста очень надо

Математика
Значение буквенного выражения это... пожалуйста очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значение числового выражения – это число, которое получается после выполнения всех действий в исходном числовом выражении.
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