Помогите решить пожалуйста! 1) Найдите в периодической системе элементы, относите??ьные атомные массы которых равны 24, 55, 32,16 ,40.

Химия
Помогите решить пожалуйста! 1) Найдите в периодической системе элементы, относите??ьные атомные массы которых равны 24, 55, 32,16 ,40.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg - 24 Mn - 55 S - 32 O - 16 Ca - 40
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