Помогите решить пожалуйста! 1) Найдите в периодической системе элементы, относите??ьные атомные массы которых равны 24, 55, 32,16 ,40.

Химия

Помогите решить пожалуйста! 1) Найдите в периодической системе элементы, относите??ьные атомные массы которых равны 24, 55, 32,16 ,40.

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