Длинна прямоугольного участка земли y ма его ширина x м чему равен периметр этого участка

Математика
Длинна прямоугольного участка земли y ма его ширина x м чему равен периметр этого участка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника — это сумма длины и ширины, умноженная на 2  Р=(х+у)*2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите расставить запятые - В мечтах из толстого и косолапого он становился стр??йным и гибким а в движениях появлялась ловкость и сноровка.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно через несколько часов у меня уроки упражнения 441
Ответить
История
Қазақстанның онтустик ,онтустик шыгыс болигиндеги таулардын жалпы атауы
Ответить
Русский язык
Чернокрылый красногрудый и зимой найдет приют не боится он простуды со снежком тут как тут снегирь. выписать слова с чередующими гласными
Ответить
Литература
Что значит лукавый принял вид
Ответить