Длинна прямоугольного участка земли y ма его ширина x м чему равен периметр этого участка
Математика
Длинна прямоугольного участка земли y ма его ширина x м чему равен периметр этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника — это сумма длины и ширины, умноженная на 2 Р=(х+у)*2
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