Помогите расставить запятые - В мечтах из толстого и косолапого он становился стр??йным и гибким а в движениях появлялась ловкость и сноровка.
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Помогите расставить запятые - В мечтах из толстого и косолапого он становился стр??йным и гибким а в движениях появлялась ловкость и сноровка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мечтах из толстого и косолапого он становился стройным и гибким, а в движениях появлялась ловкость и сноровка.
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