Помогите пожалуйста срочно через несколько часов у меня уроки упражнения 441
Математика
Помогите пожалуйста срочно через несколько часов у меня уроки упражнения 441
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)7m=35-21 7m=14 m=2 2)17n+14n=145+134 31n=279 n=9 3)14n=200-32 14n=168 n=12 4),5),6) не знаю,сорян
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