Установи форму правления : а) империя; б) монархия; в) федерация; г) республика

Право
Установи форму правления : а) империя; б) монархия; в) федерация; г) республика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Империя имеет выход к морю и форма правления  -монархия . Нет такой формы правления империя )
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