Сколько всего сотен в числе 800700
Математика
Сколько всего сотен в числе 800700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800/100= 8 сотен 700/100- 7 сотен 800700/100=8007 сотен
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