1.Малярная масса высшего оксида элемента 3 группы - 188 г/моль. Установите этот элемент. 2. Элемент образует оксид состава Э2О5. Этот элемент образует так же летучее соединение с гидрогеном, в котором массовая доля гидрогена...

Химия
1.Малярная масса высшего оксида элемента 3 группы - 188 г/моль. Установите этот элемент. 2. Элемент образует оксид состава Э2О5. Этот элемент образует так же летучее соединение с гидрогеном, в котором массовая доля гидрогена - 17,65%. Установите элемент и запишите его электронную формулу Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Е₂О₃  M(E) = (188 - 48) / 2 = 70 г/моль Е - Ga (Галлий) 
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