1.Малярная масса высшего оксида элемента 3 группы - 188 г/моль. Установите этот элемент. 2. Элемент образует оксид состава Э2О5. Этот элемент образует так же летучее соединение с гидрогеном, в котором массовая доля гидрогена...

Химия

1.Малярная масса высшего оксида элемента 3 группы - 188 г/моль. Установите этот элемент. 2. Элемент образует оксид состава Э2О5. Этот элемент образует так же летучее соединение с гидрогеном, в котором массовая доля гидрогена - 17,65%. Установите элемент и запишите его электронную формулу Помогите пожалуйста

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