Пожалуйста помогите очень срочно нужно решить задачу по физике: капля масла объёмом 0.002 мм3 растекалась по поверхности воды тонким слоем ,площадь которого 100 мм2. принимая толщину слоя равной диаметру молекулы масла, определ...

Физика
Пожалуйста помогите очень срочно нужно решить задачу по физике: капля масла объёмом 0.002 мм3 растекалась по поверхности воды тонким слоем ,площадь которого 100 мм2. принимая толщину слоя равной диаметру молекулы масла, определите этот диаметр ответ в мм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставь в формулу D=V/S, думаю посчитать не составит труда.
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