Используя используя схему Расскажите о Ледовом побоище
История
Используя используя схему Расскажите о Ледовом побоище
Ответ(ы):
Гость:
1.242 год сражения.Противник Немецкие-рыцари-крестоносцы.Невский,нашей армией руководил
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