Используя метод электронного баланса определите коэффициенты в следующей схеме ??имической реакции Cuo+NH3-N2+Cu+H2O
Химия
Используя метод электронного баланса определите коэффициенты в следующей схеме ??имической реакции Cuo+NH3-N2+Cu+H2O
Ответ(ы):
Гость:
3CuO+2NH3=N2+3Cu+3H2O Cu(+2)+2e=Cu(0) | 3 окислитель 2N(-3)-6e=N2(0) | 1 восстановитель
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