Используя сведения о полногласии и не полногласии,объясните написания безударны?? гласных в корнях. Золотой-златокудрый,молочный-млекопитающее,дорогой-драгоценный,молодой-младенец,здоровый-поздравление,короткий-краткий.
Русский язык
Используя сведения о полногласии и не полногласии,объясните написания безударны?? гласных в корнях. Золотой-златокудрый,молочный-млекопитающее,дорогой-драгоценный,молодой-младенец,здоровый-поздравление,короткий-краткий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова с неполногласием пришли в русский язык из церковно-славянского языка. В русском языке на месте неполногласных сочетаний ра, ла, ре, ле образовались сочетания полногласные - оро, оло, ело, ере.
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