Помогите 1.000.000 : 1.000 - 199 = ? 1.000.000 : 1.000 + 1 = ? 420.000 - 20.000 = ? 28.000 ÷ 4 × 100
Математика
Помогите 1.000.000 : 1.000 - 199 = ? 1.000.000 : 1.000 + 1 = ? 420.000 - 20.000 = ? 28.000 ÷ 4 × 100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000 :1000-199=801 1000000:1000+1=1001 420000-20000=40000 28000:4×100=700000 это легко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.
Математика