Помогите 1.000.000 : 1.000 - 199 = ? 1.000.000 : 1.000 + 1 = ? 420.000 - 20.000 = ? 28.000 ÷ 4 × 100

Математика
Помогите 1.000.000 : 1.000 - 199 = ? 1.000.000 : 1.000 + 1 = ? 420.000 - 20.000 = ? 28.000 ÷ 4 × 100
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000 :1000-199=801 1000000:1000+1=1001 420000-20000=40000 28000:4×100=700000 это легко
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Письмо бабушке 100 слов
Ответить
История
Как звали греческую жену князя владимира
Ответить
Русский язык
Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с 5 заданием!!!
Ответить
Английский язык
Вставить слова вместо точек: ambitious, optimistic, easy-going, handsome, intelligent, polite, practical energetic, silly, rude, hard, pessimistic,...
Ответить