Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.

Русский язык
Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни к одному из данных слов нельзя подобрать проверочные слова!!!
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