Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.

Русский язык

Проверочные слова, если они есть, к выделенным буквам в словах: мИнутка, тЕрраса, р??корд, вИтрина, мАршрут, вЕлОсИпед, квАртира.

Автор: Гость