Вычислить синус 285 используя теоремы сложения

Алгебра
Вычислить синус 285 используя теоремы сложения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin 285= sin(270+15)=-1 + (корень из3)/4
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