Вычислить синус 285 используя теоремы сложения
Алгебра
Вычислить синус 285 используя теоремы сложения
Ответ(ы) на вопрос:
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Sin 285= sin(270+15)=-1 + (корень из3)/4
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