Сочинение по картине В.М.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке,,
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Сочинение по картине В.М.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в этот момент Иван Царевич на сером волке и Иван Царевич был одет красиво занесен в шапке волк был таким злым это происходило например днем если ты Приходила ночью ты тогда горели звезды и был лес
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