Сочинение по картине В.М.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке,,

Русский язык
Сочинение по картине В.М.Васнецова "Иван-царевич на Сером волке,,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в этот момент Иван Царевич на сером волке и Иван Царевич был одет красиво занесен в шапке волк был таким злым это происходило например днем если ты Приходила ночью ты тогда горели звезды и был лес
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
5+8:3*80(90+154)= найди значение выражения
Ответить
География
1.Участие страны Бразилии в политических,военно-политических и экономических орг??низаций. 2.Участие соседних государств в политических,военно-по...
Ответить
Физика
Тело массой m=1 кг, брошено вверх со скоростью V=10 м/с. Высота подъема тела 4м. найти р??боту силы сопротивления воздуха
Ответить
Технология
Какие данные необходимо уяснить и изучить при чтении сборного чертежа
Ответить
Литература
СРОЧНО! КАК ШВАБРИН ОТНОСИТСЯ К ПУГАЧЁВУ В ПОВЕСТИ КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА? БУКВАЛЬНО П??РУ СЛОВ! САМОЕ ОСНОВНОЕ ПЛИИЗ!
Ответить