Ученик забыл тетрадь в одном из кабинетов. вероятность забыть в первом равна 0,5 ; в?? втором 0,2; в третьем 0,7. Какова вероятность того, что тетрадь забыта во втором кабинете?

Математика

Ученик забыл тетрадь в одном из кабинетов. вероятность забыть в первом равна 0,5 ; в?? втором 0,2; в третьем 0,7. Какова вероятность того, что тетрадь забыта во втором кабинете?

Автор: Гость