Ученик забыл тетрадь в одном из кабинетов. вероятность забыть в первом равна 0,5 ; в?? втором 0,2; в третьем 0,7. Какова вероятность того, что тетрадь забыта во втором кабинете?

Математика
Ученик забыл тетрадь в одном из кабинетов. вероятность забыть в первом равна 0,5 ; в?? втором 0,2; в третьем 0,7. Какова вероятность того, что тетрадь забыта во втором кабинете?
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Гость:
0.2 я конеш не так умен, но мне так кажется
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