С данными словами запишите слово сочетания (прил+сущ). Учитывайте род имен сущест??ительных. Тюль,жюри,фойе,фамилия,рояль,кофе,пальто.
Русский язык
С данными словами запишите слово сочетания (прил+сущ). Учитывайте род имен сущест??ительных. Тюль,жюри,фойе,фамилия,рояль,кофе,пальто.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великолепная тюль великое жюри дорогое фойе музыкальный рояль вкусный кофе красивое пальто
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