. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не резали, не пилили, а поровну разде??или. Как это может быть?

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. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не резали, не пилили, а поровну разде??или. Как это может быть?

Автор: Гость