. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не резали, не пилили, а поровну разде??или. Как это может быть?

Другие предметы
. Шли два отца и два сына. Нашли три апельсина. Не резали, не пилили, а поровну разде??или. Как это может быть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, всего людей было трое - дед, его сын и сын его сына ;)
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