Одна сторона прямоугольника равна 56 метров а другая на 23 Мет больше найдите Найди??е периметр прямоугольника

Математика

Одна сторона прямоугольника равна 56 метров а другая на 23 Мет больше найдите Найди??е периметр прямоугольника

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