Одна сторона прямоугольника равна 56 метров а другая на 23 Мет больше найдите Найди??е периметр прямоугольника
Математика
Одна сторона прямоугольника равна 56 метров а другая на 23 Мет больше найдите Найди??е периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)56+23=79(м)-другая сторона. P=(56+79)×2=270(м)-периметр прямоугольника
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