Хто такая мис метелица???

Українська література
Хто такая мис метелица???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это баба которой не стоит верить!!!!
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