Фигура с головой человека и телом льва называется
История
Фигура с головой человека и телом льва называется
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.................................Сфинкс
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