Фигура с головой человека и телом льва называется

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Фигура с головой человека и телом льва называется
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Гость:
.................................Сфинкс
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