Помогите пожалуйста,номер 2.4
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Помогите пожалуйста,номер 2.4
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1-2 2-1 3-3 4-2 5-2 6-1 7-2 8-3 9-3 10-3
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