Найдите черты сходства грибов и животных 1.Гетеротрофный способ питания 2.Клеточная оболочка 3.Неограниченный рост 4.Отсутствие хлоропластов 5.Гликоген-запасное питательное вещ-во
Биология
Найдите черты сходства грибов и животных 1.Гетеротрофный способ питания 2.Клеточная оболочка 3.Неограниченный рост 4.Отсутствие хлоропластов 5.Гликоген-запасное питательное вещ-во
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Гость:
Способность к аэробному и анаэробному дыханию
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С данными словами запишите слово сочетания (прил+сущ). Учитывайте род имен сущест??ительных. Тюль,жюри,фойе,фамилия,рояль,кофе,пальто.
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