Переведите плизззззззззззззззз

Гость: Гость:

"Я люблю овец,но маленький мальчик будет вкуснее. У меня сегодня будет настоящий ужин!" Когда этой ночью мальчик не вернулся домой,люди пошли искать его. Но они никогда его не найдут и больше его никто не видел снова.