Переведите плизззззззззззззззз

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Переведите плизззззззззззззззз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Я люблю овец,но маленький мальчик будет вкуснее. У меня сегодня будет настоящий ужин!" Когда этой ночью мальчик не вернулся домой,люди пошли искать его. Но они никогда его не найдут и больше его никто не видел снова.
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