Подчеркните буквосочетания , в которых надо запомнить написание буквы, обозначаю??ей ударный гласный звук. Чучело только видом пугает. Ласковое слово гнев у крощает. чужим умом век не прожить.
Русский язык
Подчеркните буквосочетания , в которых надо запомнить написание буквы, обозначаю??ей ударный гласный звук. Чучело только видом пугает. Ласковое слово гнев у крощает. чужим умом век не прожить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чучело пугает, гнев укрощает, век не прожить
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