В фруктовом саду росло 56 деревьев. Яблонь было в три раза больше, чем груш . Сколько груш росло в саду ?
Математика
В фруктовом саду росло 56 деревьев. Яблонь было в три раза больше, чем груш . Сколько груш росло в саду ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо 56×3=168 (груш) Ответ:168 груш помог в саду
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