В фруктовом саду росло 56 деревьев. Яблонь было в три раза больше, чем груш . Сколько груш росло в саду ?

Математика

В фруктовом саду росло 56 деревьев. Яблонь было в три раза больше, чем груш . Сколько груш росло в саду ?

Автор: Гость